Reino Unido anuncia ajuda humanitária de R$ 1,2 milhões ao Rio Grande do Sul

O governo do Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (15), que fará um repasse de R$ 1,2 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul, que vem sendo atingido por fortes chuvas e enchentes desde o final de abril.

A informação foi dada pelo ministro para Américas, Caribe e Territórios Ultramarinos do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, David Rutley, durante visita ao Brasil.

Os repasses do valor serão feitos por meio de um fundo global que reúne e distribui doações para países que enfrentam crises humanitárias. Além da ajuda financeira ao estado, o governo britânico também apoiará o Rio Grande do Sul com outras duas ações diretas.

O apoio britânico ocorre ao lado do anuncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou a criação de um auxílio de R$ 5,1 mil para famílias afetadas pelas enchentes.

