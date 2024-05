UEMS abre inscrições para docentes em três cursos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul divulgou a abertura de inscrições para Seleção de Docentes, destinada à contratação, para atribuição de aulas temporárias e cadastro reserva da Universidade.

Os docentes serão selecionados para atuação em Água Clara e Dourados, para as formações em Engenharia, Língua Portuguesa e Ciência da Computação

Para a área de engenharia, é requisito necessário, graduação em Engenharia Florestal; e mestrado em Ciências Florestais, ou Produção Vegetal, ou Engenharia Florestal, ou Recursos Florestais, ou Ciência e Tecnologia da Madeira, ou Engenharia de Biomateriais, ou Ciências Florestais e Ambientais, ou Tecnologia de Celulose e Papel, ou Ciências Ambientais e Florestais, ou Ciências de Florestas Tropicais, ou Gestão de Áreas Protegidas.

Já para docentes de Ciência da Computação, é necessário ter graduação na área de Computação e Pós-graduação em qualquer área do conhecimento.

Para língua Portuguesa, é necessário que o docente tenha licenciatura em Letras Português e mestrado em Letras; Estudos Linguísticos, Linguística Aplicada, Ciências da Linguagem ou Educação.

A atribuição de aulas temporárias será realizada conforme a necessidade da Universidade. Das vagas destinadas aos cargos e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade da seleção serão reservadas 20% para os candidatos que se declararem negros, 5% para pessoas com deficiência (PcD) e 3% aos candidatos indígenas.

As inscrições estarão abertas a partir de hoje (2) até às 13h do dia 10 de maio através do endereço eletrônico: http://ead4.uems.br .

A realização das Provas Didáticas e de Títulos acontece de 3 a 6 de junho através de sorteio. Confira mais detalhes sobre o cronograma, datas e títulos no Diário Oficial do Estado n.11.408 desta quinta-feira (2), a partir da página 129.

