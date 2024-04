Rock in Rio confirma show de Evanescence e mais três bandas

Carla Andréa, com Splash

A organização do Rock in Rio confirmou mais quatro atrações para o festival neste ano. Evanescence, Deep Purple e Avenged Sevenfold se apresentarão no dia 15 de setembro.

A banda de rock liderada pela vocalista Amy Lee está confirmada no palco Mundo. Evanescence esteve no Brasil no ano passado, e passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife.

Deep Purple será atração do Palco Sunset. Já a Avenged Sevenfold também se apresentará no palco Mundo. A banda de heavy metal voltará ao Brasil após sua única apresentação no país, há 11 anos. O grupo fecha a noite de 15 de setembro.

A banda Journey também foi confirmada no Rock in Rio de 2024. O grupo de rock clássico apresentará sucessos como "Don't Stop Believin", considerada pela revista Forbes a "Maior Música de Todos os Tempos"

A venda geral de ingressos acontece no dia 23 de maio. O público que adquiriu o Rock in Rio Card pode selecionar a data que deseja ir ao festival até o dia 21 de maio de 2024.

