Hummels amplia o placar agregado, e Dortmund está na final da Champions

“Hoje, quem parou o PSG foi a trave”, disse o locutor esportivo, Vitor Sérgio Rodrigues. O PSG foi eliminado, em casa, pelo Borussia Dortmund na semi final da Champions League. Marcando o último jogo de Kylian Mbappé pelo time francês na competição continental.

No jogo de ida, Niclas Füllkrug colocou os alemães a frente no placar agregado. Já na volta, no Parc des Princess, Mats Hummels ampliou para 2 a 0 o saldo de gols. Enquanto o PSG parou na trave e no poderio defensivo da equipe alemã.

O Dortmund chega a final após passar pelo “grupo da morte” na fase de grupos. O Grupo F era composto pela equipe da Alemanha, PSG, Milan e Newscastle. Os alemães perderam para o franceses na primeira rodada, e empatou com eles no último jogo da etapa.

Mas contrariando as expectativas, o clube alemão chegou à final. Agora, o Dortmund espera o vencedor de Real Madrid x Bayern de Munique, que se enfrentam amanhã (08), no Santiago Bernabéu, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

O clube alemão volta a uma final de Champions após 11 anos. O time detentor de uma taça da competição, enfrentou o Bayern de Munique na final da edição 12/13, quando foi derrotado pelos conterrâneos, no mesmo estádio onde será a final desta temporada, o Estádio de Wembley, em Londres.

A final está prevista para o dia 1º de junho, às 15h.

