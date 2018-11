As vagas são para profissionais de diferentes áreas, confira algumas das vagas disponíveis

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece 196 vagas para início imediato. As vagas são para profissionais de diferentes áreas, confira algumas das vagas disponíveis: operador de telemarketing (10,) motofretista (10) , motorista de ônibus rodoviário (6), vigilante (5) entre outras oportunidades de emprego.

Quem estiver interessado deve comparecer na sede da Funtrab, que fica localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro -, a partir das 7h, com os documentos pessoais e carteira de trabalho, os homens precisam levar a carteira de reservista.