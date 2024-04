JD1TV: Alinhador dental é "forma confortável e discreta" para corrigir dentes tortos

O último Saúde e Bem-Estar de abril recebeu o dentista e diretor Clínico do Study Club de Ribeirão Preto, Rafael Malagutti Ferreira, especialista em ortodontia e implantodontia.

O especialista falou sobre o alinhador dental, que é uma nova ferramenta da ortodontia. “Muitos pacientes não querem mais o aparelho fixo, querem fazer o tratamento da forma confortável e discreta”, disse Rafael.

O alinhador obtém o mesmo resultado do aparelho convencional. O dentista desmentiu o mito de que a nova ferramenta corrige os dentes tortos três vezes mais rápido, mas ele alcança o objetivo quase no mesmo tempo.

E trata dos casos mais simples aos mais complexos. Além de ter vários tipos de alinhador dental no mercado.

