JD1TV: Tecnologia permite segurança dos pacientes durante procedimento

O tecnólogo em Radiologia, Danilo Viccari, foi o convidado do Saúde e Bem-Estar dessa semana. Ao lado do Dr. Plácido Menezes, ele abordou a evolução da área da radiologia.

Dr. Viccari lembrou que o procedimento surgiu no século passado, e que nesse período os pacientes ficavam muito tempo fazendo um exame, os levando a ter um sangramento e até uma pneumonia.

Mas com o avanço da tecnologia, hoje isso é feito de forma mais rápida. Oferecendo imagens tridimensionais em mamografias, ressonâncias magnéticas e outros exames.

Assista:

