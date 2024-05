Venda de ingressos para show de Bruno Mars no Rio de Janeiro está suspensa

A produtora Live Nation, responsável pelas vendas dos ingressos do show de Bruno Mars no Brasil, suspendeu hoje (09) a venda para a apresentação do norte-americano no dia 5 de outubro, no Rio de Janeiro.

Isso porque, a prefeitura não autorizou a realização do show às vésperas das eleições municipais, marcadas para o dia 6 de outubro. Ontem (08), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se pronunciou sobre o tema no X. "Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", disse.

O prefeito ainda informou que a produção do show de Bruno Mars estava ciente do posicionamento, e mesmo assim iniciaram a venda dos ingressos. “A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições”, disse Eduardo Paes.

As vendas para o dia 5 de outubro foram suspensas, mas para o show do dia 4 já está esgotado.

A Live Nation se pronunciou sobre o assunto: "Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve, junto com atualizações sobre as datas do evento".

As vendas para shows em outros estados continuam. A pré-venda para clientes Santander já estão abertas. A venda geral começa amanhã (10).

