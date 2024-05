Deputados aprovam proposta para regular condutas de empresas em "black fridays"

Na Ordem do Dia da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) desta quinta-feira (9), os parlamentares aprovaram cinco proposições. O Projeto de Lei 63 de 2024, do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que garante o recebimento de auxílio-educação e auxílio-transporte aos servidores do órgão, segue para sanção do Poder Executivo.

Outras duas matérias também seguem para sanção governamental. O Projeto de Lei 41 de 2024, da deputada Mara Caseiro (PSDB), denomina Mara Lúcia Martins Rios a ponte sobre o Córrego Veludo, no município de Paranaíba. E o Projeto de Lei 92 de 2024 estende até 31 de dezembro o prazo para recadastramento das famílias beneficiárias do Programa Energia Social: Conta de Luz Zero.

Primeira discussão

Projeto de Lei 51 de 2024, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), dispõe sobre as práticas e condutas em temporadas de compras no estilo black friday, nos estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul.

Projeto de Lei 65 de 2024, do deputado Roberto Hashioka (União), institui o “Dia da Agricultura Irrigada”, a ser comemorado, anualmente, em 15 de junho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também