JD1TV: Cardiologista explica tipos de arritmia e como identificá-las

Arritmia foi o tema do Saúde e Bem Estar desta sexta-feira (19). Dr. Plácido Menezes recebeu o médico cardiologista, Dr. Marcio Prado, que é estimulista com habilitação em marcapasso.

A palavra “arritmia” é um termo genérico para distúrbio do ritmo do coração, na qual é dividido em batimentos baixos, chamados de bradicardias, e batimentos acelerados, taquicardia.

“Batimento normal geralmente, ocorre de maneira regular, com frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. Abaixo ou acima disso é suspeito”, disse o Dr. Marcio Prado. Percebendo essa diferença, é indicado que o indivíduo procure um especialista.

Com a evolução da medicina, há exames que permitem descobrir arritmias mais rápido. E pode ser solucionado com medicamentos ou cirurgia.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também