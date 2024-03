SaÃºde e Bem-Estar: No Dia da Mulher, especialista tira dÃºvidas sobre a reposiÃ§Ã£o hormonal

O Saúde e Bem-Estar do Dia Internacional da Mulher (08) trouxe a médica atuante na área da medicina integrativa e da longevidade, Dra. Vanessa Vida, para falar da menopausa e desmistificar a reposição hormonal.

Segundo ela, os implantes hormonais evoluiu nos últimos anos, fazendo com que as moléculas de hormônios passassem a ser parecidas com as produzidas pelos corpos femininos, e por isso não geram câncer.

O anticoncepcional sim, pode causar um câncer precoce. “É jogar a sujeira para debaixo do tapete”, afirmou Dra. Vanessa Vida sobre o uso do remédio, pois a adesão dele pode trazer riscos para a saúde da mulher. E tem sido adotado pelas mulheres cada vez mais jovens, seja para tratar acne ou doenças.

