SaÃºde e Bem-Estar: Diretoria do Proncor fala sobre reestruturaÃ§Ã£o e inovaÃ§Ã£o do hospital

O Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, desta sexta-feira (22), recebeu o presidente do Proncor Campo Grande, Dr. Resala Elias, e o diretor-executivo do hospital, Luiz Fernando Curado. Durante entrevista eles apresentaram as novidades sobre a reestruturação do Proncor em Campo Grande.

Durante conversa, os profissionais da área da Saúde comentaram sobre a aquisição de novos equipamentos, além da renovação de estrutura do Hospital Santa Marina e o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas na Capital.

"Fechamos parcerias que nos permitiu melhorar a qualidade técnica do hospital e apresentar para a nossa comunidade recursos mais importantes, aparelhamentos e remodelação do centro cirúrgico, das UTIs. Temos hoje um centro de terapia intensiva no Proncor com três unidades, uma delas totalmente humanizada", detalhou Dr. Resala.

Falando sobre o novo modelo de Pronto Socorro adotado pela unidade Chácara Cachoeira na Capital, Luiz Fernando explicou que foram feitas mudanças na parte tecnológica.

"Ampliamos o centro cirúrgico e mudamos todo ele tecnologicamente. Lá tem todas as tecnologias disponíveis. Além do modelo diferente de atendimento em pronto socorro, que é no formato de box de atendimentos", contou ele. Assista a entrevista na íntegra:

