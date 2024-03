JD1TV: Diretora do IMPCG fala sobre altos custos e ampliaÃ§Ã£o do Servimed

Em entrevista ao Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, a diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, Camilla de Oliveira falou sobre redução de déficit orçamentário e fim do rótulo de "casa política".



"O IMPCG precisava de um real choque de gestão, era uma pasta muito política, a visão de gestão era um pouco diferente.

A gente tirou um pouco desse rótulo de casa política", alegou a diretora que assumiu em 2017. Camilla lembra também que em pouco mais de 2 anos, deade que assumiu, Instituto zerou o deficit de R$ 33 milhões.



A gestora também elencou a reforma do centro médico odontológico do Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal de Campo Grande), como um dos avanços feitos nos últimos anos. "Colocamos muita coisa nova dentro do 'plano', o beneficiário pode ir na maioria das clínicas em todos os hospitais que vão ser atendidos, hoje temos credenciamento na Santa Casa, desafogamos o atendimento no Hospital São Lucas e estamos prestes a credenciar o Santa Marina na pediatria, a gente tenta trazer tudo isso para servidor", destacou.



Camilla também adiantou que o IMPCG estuda a possibilidade de ampliar os atendimentos pelo Servimed para além de Campo Grande, caso o servidor tenha alguma emergência. Assista:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também