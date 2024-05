Onda de calor não alivia e máximas chegam a 38°C em MS nesta terça-feira

A onda de calor extrema que atua há vários dias em Mato Grosso do Sul segue a pleno vapor e não alivia nessa semana, principalmente nesta terça-feira (7), onde as máximas poderão chegar a 38°C em algumas cidades, aliando-se a baixa umidade relativa do ar que pode ficar em 20%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este sistema meteorológico continua favorecendo o bloqueio atmosférico sobre o centro do país, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala.

O tempo quente e seco traz impactos na vida da população e recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Estão previstas mínimas entre 20-24°C e máximas entre 32-36°C para as regiões sul, sudeste e leste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 22-27°C e máximas entre 34-38°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 18-23°C e máximas entre 32-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-34°C.

