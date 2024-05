Funtrab oferta vagas para auxiliar de limpeza e de linha de produção

Oportunidade 'Emprega CG' da Funsat estará no Pátio Central com mais de 100 vagas de trabalho

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Paraauxiliar de limpeza são 123 vagas; 110 para auxiliar de linha de produção; 21 para auxiliar de armazenamento; 43 para auxiliar de cozinha; 71 para ajudante de carga e descarga; 40 para vendedor de porta em porta e 39 para pedreiro.

Entre as mais mil vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) nesta terça-feira (7), estão oportunidades para indústria e serviços.