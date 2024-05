Sextou com carteira assinada; Funtrab tem 1.621 vagas nesta sexta-feira

Oportunidade Emprega CG "Mês do Trabalhador" acontece hoje na Funsat; confira

Oportunidade JD1TV: "Diversidade geracional" é o foco de campanha 50+ no Estado

Oportunidade Funtrab oferta 1.570 vagas; com 60 destinadas para PcDs nesta sexta-feira

Brasil JD1TV: CTG da Capital envia seis carretas com doações para o RS e prepara mais levas

VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :

Confira as vagas:

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

As áreas com mais vagas disponíveis são: Pedreiro (31), operador de processo de produção (30), operador de caixa (36), auxiliar de linha de produção (118), auxiliar de cozinha (46), atendente de lanchonete (42) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (76).

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.621 vagas nesta sexta-feira (10), na Capital, destas 70 são para Pessoas com Deficiência e 14 são para estágio em operador de telemarketing ativo e receptivo e auxiliar de cobrança.

Polícia AGORA: Bandido morre ao enfrentar a PM no Noroeste

Clima Casaco está pronto? Frio derruba as temperaturas em MS para 13°C semana que vem