Prefeitura da Capital oferta curso gratuito de Educação Financeira

Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), está ofertando curso de Educação Financeira, módulo: Finanças Empresariais. Nas aulas, serão ensinados Gestão de Capital de Giro, Relatórios Financeiro e Gestão Financeira.

As aulas iniciam nesta segunda-feira (13) e seguem até o dia 17 de maio, das 18h30 às 21h30. E serão ministradas na faculdade Insted, localizada na Rua 26 de Agosto, nº 63.

Luiz Serrano, bacharel em Ciências Contábeis, indica o curso para quem possui um negócio ou está pensando em abrir. “A pessoa precisa saber, no mínimo o que entra e o que sai da sua conta bancária. Tem que ter isso anotado em algum lugar, registrado. Esse e outros temas serão abordados ao longo do curso”, disse.

Os interessados podem realizar as inscrições por aqui, gratuitamente.

