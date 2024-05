Prefeitura convoca classificados no Primt para contratação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), divulgou a classificação final das inscrições para o cadastro reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt), junto da convocação dos trabalhadores classificados para contratação de acordo com as vagas existentes.

Todas as informações estão disponíveis na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) n. 7.495, de 10 de maio de 2024.

Os candidatos classificados devem comparecer a Funsat, na Rua 14 de Julho, n. 992, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Anexo Único ao Edital n. 02/2024-04.

O comparecimento deve ser portando alguns documentos originais: RG; Carteira de trabalho física ou digital; CPF; Número do PIS; Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Certidão de nascimento, RG ou CPF dos filhos, dependentes e agregados; Comprovante ou declaração de escolaridade; Certificado militar, quando couber; e CadÚnico atualizado.

