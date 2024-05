Emprega CG com mais de 300 vagas atende no Nashville III nesta quinta-feira

A equipe da Funsat realiza nesta quinta-feira (16), os atendimentos de mais uma edição do Emprega CG, desta vez no Jardim Nashville III das 8h às13h.

São ofertadas 320 em parceria com 5 empresas, o Supermercado Pires, Morhena RH, JBS Friboi, Sicred e Unicesumar.

As vagas disponíveis são para: mecânico de manutenção e instalação de ar e refrigeração; supervisor de manutenção; operador - processo de produção; operador de controle térmico; auxiliar de cozinha; magarefe; motorista de caminhão C/D; motorista entregador; assistente administrativo; atendente setor de frios/padaria; atendente de açougue; confeiteiro; açougueiro, entre outras.

Ao comparecerem no local os candidatos devem portar currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5800).

Serviço - Emprega CG no Bairro

Local: Avenida Guaicurus, 4.762 - estacionamento da Assembleia de Deus Nova Aliança

Horário: Das 8h às 13h

