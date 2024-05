Emendas ajudarão área da saúde de 15 municípios de MS

Pelo menos 15 cidades de Mato Grosso do Sul receberão um auxílio na saúde por meio de emendas federais. O governador Eduardo Riedel esteve no ato de assinatura que aconteceu nesta segunda-feira (6).

O valor destinado para que o Estado dívida é de R$ 8,5 milhões, que serão destinados para saúde, na média e alta complexidade, além de aquisições de ambulâncias, equipamentos para centro cirúrgicos e aparelhos hospitalares.

Foram contempladas as cidades de Três Lagoas, Paranaíba, Deodápolis, Paraíso das Águas, Amambai, Antônio João, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá, Itaquiraí, Ladário, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rochedo e Sonora.

“São investimentos emblemáticos, porque são direcionadas para saúde pública. Esta indicação das emendas expressa bem este espírito de colaboração que a bancada federal tem com o Estado, sem preocupação partidária e sim com a política pública que traz benefícios diretos ao cidadão. Aqui vemos os prefeitos buscando melhorias para as suas cidades e a senadora destinando recursos à saúde. Nosso sentimento é de gratidão”, disse o governador.

O montante de R$ 8,5 milhões vai ser usado na compra de 12 ambulâncias, no valor de R$ 434 mil cada, além de equipamentos para centro cirúrgico, instrumentos para UTI Neonatal e aparelhos hospitalares. A ação beneficia diretamente 900 mil pessoas que moram nestas cidades.

As emendas federais foram indicadas pela senadora Soraya Thronicke, junto ao orçamento da União.

