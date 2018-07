Um empresário, dono de uma lotérica no município de Rio Brilhante, foi assaltado no estacionamento de uma loja no centro da cidade. O caso aconteceu na última segunda-feira (9). O ladrão se aproximou e apontou uma arma de fogo, para intimidar a vítima.

De acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, o empresário chegou em uma moto, quando o autor se aproximou. Segundo o site de notícias, o ladrão questionou o empresário sobre um malote de dinheiro, e a vítima respondeu que não havia malote nenhum.

Para o autor, a vítima disse estar apenas com documentos e uma quantia de R$ 20, além de um bloco de rifas. O ladrão então pediu para que o empresário esvaziasse os bolsos e passasse o relógio que estava em seu pulso. Após pegar os pertences, o autor colocou a arma na cintura e foi embora.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. O assaltante estava de capacete preto com detalhes rosa, trajava uma calça jeans, jaqueta jeans azul, é magro e tem aproximadamente 1,75 metros de altura.

Vídeo: