Durante a sessão deliberativa desta quarta-feira (28), o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que qualquer sinalização em contrário “não é uma conspiração contra o PT ou contra o presidente Lula, mas é uma conspiração contra o Brasil”. Parlamentares de outros partido endossaram a manifestação.

"Este Plenário tem que partir primeiro de um consenso: por mais absurdo que seja questionar isso, este Plenário tem que proclamar em alto e bom som: o presidente eleito da República Federativa do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva" afirmou.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) lembrou que o PL, partido que disputou o segundo turno das eleições contra o PT, já reconheceu o resultado oficial. Alessandro criticou uma carta publicada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em que o candidato derrotado à Presidência da República classifica o resultado das urnas como uma “fraude eleitoral”.

"A gente precisa encerrar, de uma vez por todas, as coisas no Brasil, esse circuito ridículo. O partido do candidato a presidente derrotado reconheceu (o resultado das eleições). Os governadores ligados ao candidato derrotado reconheceram. E nós todos somos políticos. Já aqui há uma larga jornada. Isso não faz sentido. Agora, causa um prejuízo imenso para o Brasil esse tipo de situação", afirmou Alessandro.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse que o Brasil vive um momento marcante com a reeleição do presidente Lula. Ela lamentou o fato de Flávio Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, o que classificou como uma decisão “inaceitável”.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) disse que “os fujões são antipatriotas”.

Para o senador Carlos Portinho (PL-RJ), há brasileiros “exilados” no exterior por não acreditarem na Justiça do país.

"Assisti atentamente à manifestação de todos anteriormente, inclusive da senadora Teresa Leitão [PT-PE], especialmente quando ela fala que haverá um Brasil para todos. Infelizmente, as palavras não correspondem aos gestos de momento, na medida em que há brasileiros exilados, há brasileiros fora do nosso país, sim, exilados, que não acreditam numa Justiça. Quando a gente fala que a gente tem brasileiros que querem um governo para todos, não é o que parece" afirmou.