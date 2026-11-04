Em defesa do consumidor de MS
Deputado Beto Pereira cria canal de reclamação e marca audiência pública contra a Energisa em Brasília
Debate foi marcado para 26 de novembro, em Brasília, após solicitação do deputado Beto Pereira, que também criou um canal para receber denúncias de consumidores sobre falhas no fornecimento de energia
As reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pela Energisa em Mato Grosso do Sul serão tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Comissão de Minas e Energia marcou o debate para o dia 26 de novembro, às 9h (horário de Brasília), após solicitação do deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS). Paralelamente, o parlamentar lançou o canal SOS Energisa para reunir denúncias de consumidores de diferentes regiões do Estado.
A audiência pretende discutir problemas relacionados à distribuição de energia elétrica, especialmente falhas no fornecimento, interrupções frequentes, oscilações de tensão e dificuldades no atendimento. A discussão também deve abordar a continuidade, a segurança e a eficiência dos serviços oferecidos pela concessionária.
Segundo Beto Pereira, as queixas envolvem moradores, comerciantes e produtores rurais, que relatam prejuízos provocados pela falta de energia. Entre as perdas mencionadas pelo deputado estão alimentos, leite, carnes, medicamentos e vacinas que precisam de refrigeração.
“A reclamação é geral. São vários depoimentos de produtores rurais, pequenos, médios e grandes, gente que perdeu carne, leite, remédio e vacina por falta de fornecimento de energia. Fora disso, estamos vendo, no Estado inteiro, gente simples perdendo o que estava na geladeira por falta de energia”, afirmou.
O parlamentar também cobra investimentos na infraestrutura elétrica, manutenção preventiva da rede e ampliação das equipes de atendimento nos municípios.
“Não dá para conviver com uma concessionária de energia que cobra muito e entrega pouco, deixando de fazer plano de investimento para Mato Grosso do Sul, deixando de fazer manutenção preventiva da rede, deixando de ter equipes nos municípios, precarizando os serviços”, declarou.
A expectativa é reunir representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgãos de defesa do consumidor, autoridades estaduais e municipais, entidades dos setores produtivos e representantes da sociedade civil.
Para reunir informações e fundamentar o debate, Beto encaminhou pedidos de dados a instituições como Procon-MS, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Ministério Público Estadual, Aneel, Associação Nacional dos Consumidores de Energia (Anace), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Fiems), Assembleia Legislativa e Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).
“Precisamos fazer um debate e colocar na mesma mesa a Energisa, a Aneel e o Ministério de Minas e Energia para tirar a limpo: por que a Energisa está trazendo tantos prejuízos a Mato Grosso do Sul? Não dá para ter um Estado desenvolvido com uma empresa que está deixando a desejar”, disse.
Canal recebe denúncias de consumidores
Além da audiência pública, o deputado disponibilizou o SOS Energisa para que moradores de Mato Grosso do Sul possam registrar reclamações sobre os serviços da concessionária.
Os relatos podem ser enviados pelo WhatsApp (67) 99694-4545 ou ou por meio de um formulário on-line (https://forms.gle/bkvvmWkVWcsgwhZD8).
O questionário permite informar problemas como falta de energia, oscilações e quedas no fornecimento, dificuldades no atendimento e prejuízos materiais decorrentes das falhas no serviço.
De acordo com o parlamentar, as manifestações recebidas serão reunidas e apresentadas durante a audiência pública. O registro poderá ser feito de forma anônima, permitindo que os consumidores relatem os problemas sem precisar se identificar.