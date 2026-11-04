As reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pela Energisa em Mato Grosso do Sul serão tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Comissão de Minas e Energia marcou o debate para o dia 26 de novembro, às 9h (horário de Brasília), após solicitação do deputado federal Beto Pereira (Republicanos-MS). Paralelamente, o parlamentar lançou o canal SOS Energisa para reunir denúncias de consumidores de diferentes regiões do Estado.

A audiência pretende discutir problemas relacionados à distribuição de energia elétrica, especialmente falhas no fornecimento, interrupções frequentes, oscilações de tensão e dificuldades no atendimento. A discussão também deve abordar a continuidade, a segurança e a eficiência dos serviços oferecidos pela concessionária.

Segundo Beto Pereira, as queixas envolvem moradores, comerciantes e produtores rurais, que relatam prejuízos provocados pela falta de energia. Entre as perdas mencionadas pelo deputado estão alimentos, leite, carnes, medicamentos e vacinas que precisam de refrigeração.

“A reclamação é geral. São vários depoimentos de produtores rurais, pequenos, médios e grandes, gente que perdeu carne, leite, remédio e vacina por falta de fornecimento de energia. Fora disso, estamos vendo, no Estado inteiro, gente simples perdendo o que estava na geladeira por falta de energia”, afirmou.

O parlamentar também cobra investimentos na infraestrutura elétrica, manutenção preventiva da rede e ampliação das equipes de atendimento nos municípios.

“Não dá para conviver com uma concessionária de energia que cobra muito e entrega pouco, deixando de fazer plano de investimento para Mato Grosso do Sul, deixando de fazer manutenção preventiva da rede, deixando de ter equipes nos municípios, precarizando os serviços”, declarou.

A expectativa é reunir representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), órgãos de defesa do consumidor, autoridades estaduais e municipais, entidades dos setores produtivos e representantes da sociedade civil.

Para reunir informações e fundamentar o debate, Beto encaminhou pedidos de dados a instituições como Procon-MS, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), Ministério Público Estadual, Aneel, Associação Nacional dos Consumidores de Energia (Anace), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), Federação das Indústrias (Fiems), Assembleia Legislativa e Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

“Precisamos fazer um debate e colocar na mesma mesa a Energisa, a Aneel e o Ministério de Minas e Energia para tirar a limpo: por que a Energisa está trazendo tantos prejuízos a Mato Grosso do Sul? Não dá para ter um Estado desenvolvido com uma empresa que está deixando a desejar”, disse.

Canal recebe denúncias de consumidores

Além da audiência pública, o deputado disponibilizou o SOS Energisa para que moradores de Mato Grosso do Sul possam registrar reclamações sobre os serviços da concessionária.

Os relatos podem ser enviados pelo WhatsApp (67) 99694-4545 ou ou por meio de um formulário on-line (https://forms.gle/bkvvmWkVWcsgwhZD8).

O questionário permite informar problemas como falta de energia, oscilações e quedas no fornecimento, dificuldades no atendimento e prejuízos materiais decorrentes das falhas no serviço.

De acordo com o parlamentar, as manifestações recebidas serão reunidas e apresentadas durante a audiência pública. O registro poderá ser feito de forma anônima, permitindo que os consumidores relatem os problemas sem precisar se identificar.