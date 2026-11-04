Dois eleitores de Mato Grosso do Sul são alvo de procedimentos na Justiça Eleitoral por suspeita de violação do sigilo do próprio voto durante as eleições de 2026. Os casos foram registrados em Fátima do Sul e Jateí e encaminhados ao Ministério Público Eleitoral (MPE) para apuração de possível crime eleitoral.

Em Fátima do Sul, o procedimento envolve Douglas Biancone Feitosa. Conforme despacho publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o expediente foi instaurado após notícia de que o eleitor teria violado o sigilo do próprio voto.

Já em Jateí, Karine Fernandes Barbosa é investigada em situação semelhante, também relacionada à possível quebra do sigilo do voto pela própria eleitora.

Nos dois casos, o juiz da 4ª Zona Eleitoral, Mário César Mansano, determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, que terá prazo de 15 dias para apurar a possível ocorrência de ilícito penal.

Após a manifestação do órgão ministerial, os processos deverão retornar à Justiça Eleitoral para análise.

Os despachos não detalham como teriam ocorrido as supostas violações.