Mesmo sem a oficialização do diretório municipal do PSDB em Campo Grande, o vereador Prof. Juari já articula a composição do grupo que deverá assumir o comando da legenda na Capital. A mudança, no entanto, depende da assinatura do presidente nacional do partido, deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Atualmente, Jonas de Paulo conduz a presidência municipal de forma interina.

A reorganização prevê a saída de Juari da tesouraria estadual para assumir a presidência municipal, enquanto o vereador Silvio Pitu passaria a integrar a direção do PSDB em Mato Grosso do Sul.

O vereador afirmou que a composição, ainda não oficializada, terá os vereadores Flávio Cabo Almi na vice-presidência, Papy na tesouraria e Victor Rocha como líder da bancada.

Segundo o parlamentar, a definição depende de deliberação da direção nacional, que enfrenta uma extensa agenda de reorganização partidária em municípios brasileiros.

“Como eu estou na executiva estadual, eles têm que deliberar, e precisa da assinatura do Aécio. A nacional está segurando por conta de agenda. Nosso Estado tem três deputados estaduais eleitos, então está na pauta, vai se resolver até sexta-feira”, afirmou.

Juari também já sinalizou a possibilidade de construir um projeto eleitoral para 2028, incluindo uma eventual candidatura própria ou o lançamento de Papy à Prefeitura de Campo Grande.

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