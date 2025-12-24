Ainda dá tempo! Lojas do Centro ficam abertas até às 17h nesta quinta-feira

Com a chegada da véspera de Natal, ainda dá tempo de garantir o presente e resolver as últimas compras no Centro de Campo Grande. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o comércio da região central funciona em horário especial nesta terça-feira (24), com atendimento ao público até às 17 horas.
A ampliação do horário é uma oportunidade para quem deixou as compras para a última hora aproveitar a movimentação do Centro, escolher o presente de Natal e ainda pesquisar preços com mais tranquilidade antes do fechamento das lojas.
A CDL reforça que o funcionamento especial segue acordo firmado entre as entidades representativas do comércio e dos trabalhadores, garantindo a abertura das lojas durante toda a tarde da véspera natalina.Reportar Erro
