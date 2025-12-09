Menu
Com prazo até sexta, quase 2 mil cartas esperam adoção em campanha do Papai Noel dos Correios

Em MS, 7,3 mil cartas já foram adotadas até o momento, os presentes devem ser entregues até o dia 15 de dezembro

09 dezembro 2025 - 16h10Taynara Menezes    atualizado em 09/12/2025 às 16h12
Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha.Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha.   (Foto: Divulgação)

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios encerra nesta sexta-feira (12) em Mato Grosso do Sul, até o momento 7,3 mil cartas já foram adotadas, mas 1,9 mil ainda aguardam que seus pedidos sejam atendidos. Padrinhos e madrinhas podem escolher a sua nas agências dos Correios participantes ou pelo Blog Noel. Os presentes podem ser entregues até 15/12.

Entre os mais pedidos, estão bonecas, canetinhas e livros de colorir. Em Campo Grande, as unidades para adoção de cartas físicas são as agências Central, na Avenida Calógeras, a unidade em frente à antiga Rodoviária e a do shopping Campo Grande. 

Nesses locais, as pessoas interessadas em participar da ação podem tanto adotar cartinhas como também entregar os presentes. No blog da campanha também é possível adotar cartas e consultar os endereços e horários de funcionamento dos pontos de adoção, bem como os prazos da campanha nos Estados.  

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “Adotar Agora” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.    

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, nos pontos de entrega indicados no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço https://blognoel.correios.com.br/      

