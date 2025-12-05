Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica

A divulgação da lista oficial de inscritos para os 30 apartamentos do Condomínio Residencial Jardim Antártica, localizado na Região Urbana do Lagoa foi publicada por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA).

As famílias participarão da fase de pré-seleção, que será realizada por meio do sistema de hierarquização utilizado pela EMHA, o qual aplica automaticamente os critérios legais definidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. A definição dos contemplados ocorre de forma técnica e automatizada.

A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá em evento público neste sábado (6), durante a abertura do Natal na Praça Ary Coelho, no centro da cidade, às 20h.

O empreendimento é voltado a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, enquadradas na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, que garante moradia digna com subsídio total do Governo Federal. Os apartamentos integram um novo conjunto habitacional com infraestrutura completa, áreas de convivência e unidades com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

