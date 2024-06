EMEI Maria Dulce Prata Cançado, no Jardim Noroeste, é entregue revitalizada

A EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Maria Dulce Prata Cançado, localizada no Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi entregue à população toda revitalizada, nesta segunda-feira (10). A unidade é uma das 205 que estão no Programa 'Juntos Pela Escola'.

A unidade tem 275 alunos matriculados do grupo 1 ao 4 e com a entrega das novas salas modulares, serão criadas mais 125 novas vagas para a abertura do grupo 5.

No programa Juntos Pela Escola, a unidade teve revitalização no banheiro, adaptação da estrutura do refeitório, pois molhava quando chovia, por ser uma estrutura vazada, sendo substituído por vidro. Além de ter sido feita toda a pintura na escola, desde o muro até as salas de aula.

Segundo a prefeita Adriane, a entrega da revitalização mostra que o trabalho está sendo feito. “Hoje é um dia muito especial, a entrega da revitalização mostra que a Prefeitura está avançando, e trazendo melhorias para todas as escolas. A educação é prioridade e está acontecendo aqui no Noroeste hoje”, disse ela.

De acordo com a diretora da EMEI, Lucinete Bispo de Oliveira, é uma alegria imensa a revitalização, porque são muitos anos na educação esperando um olhar voltado para a educação infantil, principalmente. “A Prefeitura teve esse olhar. Essa escola está bem cuidada e, graças a Deus, com esse programa a gente está tendo a nossa escola revitalizada, e é uma alegria”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, afirmou que a revitalização beneficia os alunos e a comunidade do Jardim Noroeste. “A escola está revitalizada, ganhou salas novas, mobiliários novos, parque novo, brinquedos pedagógicos, é o dinheiro da educação na educação, para valorizar nossos alunos, professores, equipe técnico-pedagógica”, declarou ele.

