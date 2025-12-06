Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado

Neste sábado (6), às 20h, será realizada a pré-seleção das famílias inscritas para os 30 apartamentos do Condomínio Residencial Jardim Antártica, na Região Urbana do Lagoa. O evento acontece durante a abertura do Natal na Praça Ary Coelho, no centro de Campo Grande.

A lista oficial de inscritos foi publicada no Diogrande nº 8.149, seguindo as regras do Edital. A seleção será feita pelo sistema automatizado da EMHA, que aplica os critérios do Programa Minha Casa, Minha Vida, garantindo transparência e justiça na escolha dos contemplados.

Os apartamentos são destinados a famílias com renda mensal de até R$ 2.850, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, além de áreas de convivência e infraestrutura completa.

Essa ação integra as políticas habitacionais da Prefeitura, voltadas a ampliar o acesso à moradia digna para famílias em situação de vulnerabilidade.

