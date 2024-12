Último leilão do ano do Detran-MS tem Honda Fit com lance de R$ 5,2 mil

Luiz Vinicius, com informações da Assessoria

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) abriu o último leilão do ano de 2024, a partir das 9h (horário de MS) desta quarta-feira (18). Ele vai receber lances até o dia 6 de janeiro de 2025. O certame conta com veículos de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível.

A visitação aos lotes ficou agendada para 2025, nos dias 2 e 3 de janeiro no Pátio da AUTOTRAN, que fica na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, nº 51, no Jardim Colibri, em Dourados-MS, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30h.

São veículos apreendidos em 14 cidades do interior de Mato Grosso do Sul e não foram retirados em tempo hábil pelos proprietários, que foram notificados conforme prevê a legislação. Os lances podem ser ofertados no site: www.desouzaleiloes.com.br.

Em relação aos veículos de circulação podem participar pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza. São ofertados 95 lotes de veículos, sendo 84 motocicletas e 11 automóveis. Com lance inicial de R$ 5.263,00, tem um Honda FIT LX 2004/2004 vermelho e uma Honda CG FAN 2020/2020 na cor prata com lance (inicial) de R$ 3.304,00.

Em sucata aproveitável podem participar apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas em qualquer Detran do país. A oferta é de 36 lotes de veículos sendo 70 motocicletas e 21 automóveis.

Na sucata inservível a participação é apenas para pessoas jurídicas que operam no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem, devidamente credenciadas no Detran-MS. Trata-se de um lote único, sendo 155 motocicletas e 8 automóveis que juntos, pesam aproximadamente 20.340 kg de material ferroso.

