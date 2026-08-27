Mato Grosso do Sul terá um dia de tempo firme, sol forte e rápida elevação das temperaturas nesta quinta-feira (27). Algumas regiões do Estado podem registrar máximas extremas variando entre 37°C e 41°C.

A combinação de manhãs amenas e tardes muito quentes provocará grande amplitude térmica. Além disso, a umidade relativa do ar deve despencar ao longo do dia, atingindo níveis críticos entre 10% e 30%.

Na Capital, Campo Grande deve registrar mínima entre 17°C e 19°C, com os termômetros alcançando até 35°C à tarde. Já na região Pantaneira e Sudoeste, a temperatura pode atingir o pico de 41°C.

O tempo seco e o calorão aumentam consideravelmente o risco de queimadas e incêndios florestais no Estado. As autoridades recomendam hidratação constante e evitar a exposição ao sol nos horários críticos.

Ventos vindos do quadrante norte sopram com velocidade de até 50 km/h, acompanhados de rajadas ainda mais intensas. O alerta é de atenção redobrada principalmente para idosos e crianças.