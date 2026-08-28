Mato Grosso do Sul terá predomínio de sol e tempo firme nesta sexta-feira (28). O intenso aquecimento diurno pode favorecer pancadas isoladas e irregulares de chuva em pontos do Estado.

As temperaturas sobem rapidamente e podem atingir picos entre 37°C e 41°C. A umidade relativa do ar volta a despencar para níveis críticos, oscilando entre 10% e 30% nas tardes.

Em Campo Grande, a mínima fica entre 23°C e 25°C, com máxima alcançando os 35°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, os termômetros devem registrar até 41°C nas horas mais quentes.

O calorão e o ar seco mantêm o risco elevado para incêndios florestais em vegetações. A fiscalização reforça que a queima controlada segue totalmente suspensa no território estadual.

Ventos do quadrante norte sopram fortes, variando entre 40 e 60 km/h no Estado. As rajadas podem ultrapassar 60 km/h, exigindo atenção redobrada quanto à hidratação de idosos e crianças.