Altas temperaturas serão vistas nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

O tempo em Mato Grosso do Sul segue bastante estável e o clima seco passa a predominar com as altas temperaturas. Nesta terça-feira (7), por exemplo, as máximas podem atingir os 38°C em algumas regiões, mas não está descartada potenciais chuvas ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário no Estado ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica, que favorece o tempo mais quente e seco.

Mesmo com estas condições não se descartam chuvas em algumas cidades, tendo até possibilidade de tempestades isoladas.

Na Capital a variação será de 23°C (mínima) e 33°C (máxima). Já em Dourados fica entre 20°C e 38°C. Na cidade de Ponta Porã, na região de fronteira, a máxima será de 34°C e mínima de 22°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima fica em 26°C e máxima de 31°C.

