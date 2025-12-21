Menu
Menu Busca domingo, 21 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Cidade empreendedora - Dez25
Comportamento

Fim de ano aquece renda de quem vive de cozinha artesanal

Alessandra Izaac comanda essa área produzindo refeições natalinas há 3 anos

21 dezembro 2025 - 16h45Taynara Menezes
No fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e RéveillonNo fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e Réveillon   (Foto: Divulgação)

As festas de fim de ano podem ser lucrativas para quem vive da cozinha artesanal. Com a demanda por ceias prontas crescendo a cada Natal e Réveillon, cozinhas familiares ganham espaço ao oferecer pratos tradicionais, preparados de forma caseira e com ingredientes frescos.

É assim há três anos na cozinha comandada por Alessandra Izaac, que trabalha ao lado da mãe e da tia. O empreendimento começou atendendo colegas de trabalho e vizinhos, mas cresceu com o tempo, principalmente por meio da indicação dos próprios clientes.

“Tem três anos já a nossa cozinha. O cliente que encomendou no primeiro ano, ele encomendou no segundo, ele encomendou no terceiro. E um vai indicando pro outro”, comenta.

O diferencial, segundo Alessandra, está no tempero caseiro e no cuidado com o preparo dos alimentos. Nada é congelado e todos os pratos são feitos de forma artesanal, mantendo o sabor tradicional que conquista quem encomenda.

No fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e Réveillon, além de aniversários e confraternizações. Entre os pratos oferecidos estão carnes assadas, frango recheado, suínos, peixes ao molho, lasanhas, acompanhamentos tradicionais e sobremesas típicas.

De acordo com a proprietária, um dos destaques da ceia de Natal é o frango recheado, que se tornou o prato mais procurado pelos clientes.“O frango recheado ele tem bastante saída para o dia 24, então ele é o carro-chefe, sabe? Porque nem todo mundo come o peru, né? Aí as pessoas optam pelo frango recheado”, explicou.

Para dar conta da demanda, a organização das encomendas é fundamental. Alessandra refprça que existe um prazo para o fechamento dos pedidos, mas que a flexibilidade ajuda a manter o relacionamento com os clientes.

“Eu fecho sempre uns 10 dias antes, e aí se aparece alguma encomenda em cima da hora, que eu consigo atender, dependendo do número de pessoas, eu atendo. A gente se alinha, a gente se reprograma pra não perder o cliente”, enfatizou.

O trabalho em família é a base do negócio, que cresce a cada ano com esforço e dedicação. Para Alessandra, a cozinha artesanal representa não apenas uma fonte de renda, mas também a valorização das tradições e do empreendedorismo local.

“É família, né? Minha mãe, minha tia e eu. Começamos como pequenos empreendedores. Estamos crescendo, com bastante trabalho”, comemora. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução
Comportamento
Após críticas ao SBT, Zezé Di Camargo ultrapassa 8 milhões de seguidores
A banda é formada por 32 militares
Comportamento
Banda da Polícia Militar apresentará clássicos natalinos em Shopping da Capital
Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025
Comportamento
"Estou aqui para representar", campo-grandense chega à final do The Voice Brasil 2025
Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista
A primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a música
Comportamento
Filho de Marília e Murilo encanta a internet durante apresentação de bateria; assista
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Comportamento
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Comportamento
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Espetáculo 'Grandes Miudezas'
Comportamento
Sesc Teatro Prosa promove programação infantil gratuita nas férias
Segundo o estudo, divulgado em The Journal of Nutrition, beber de 1 a 2 xícaras dessa forma simples está relacionado a uma redução de 16% no risco de morte
Comportamento
Café puro pode diminuir risco de morte, afirmam pesquisadores
Peregrinação sai de Campo Grande
Comportamento
Peregrinação leva fiéis de Campo Grande para Terenos no '26º Caminho de Santo Antônio'

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil
O show está marcado para abril
Cultura
Com ingressos a partir de R$ 285, Guns N' Roses confirma show em Campo Grande em 2026