Vai uma garapinha? Calor faz aumentar procura por caldo de cana na Capital

As altas temperaturas têm ajudado os donos de garapeiras a lucrarem na Capital. Isso porque a onda de calor que atinge Campo Grande e demais cidades de Mato Grosso do Sul, tem aumentado a procura pela bebida geladinha. Na tarde desta quarta-feira (27) ensolarada, marcando 30ºC, o JD1 foi até um dos pontos de garapa mais conhecidos da Cidade saber como anda o movimento.

Localizados na Avenida Toros Puxian, em frente a um campo de futebol e quadras de tênis, o Cana Caiana Truck atende ao público da região há 5 anos. Segundo um funcionário do local, o calorão tem dado bons resultados nas vendas. “Nos dias mais quentes as vendas são muito boas. Hoje foram vendidos vários copos de caldo de cana e o mais legal, é que a pessoa se serve a vontade e escolhe o sabor que preferir”, observou o vendedor.

Ao todo, são quatro sabores de garapa que os clientes podem escolher: abacaxi, gengibre, limão e maracujá, tudo por apenas R$ 10. "É 10 reais por pessoa, e podem tomar a vontade. Tem gente que mistura os sabores, outros preferem degustar um por vez. Aí temos aqui o pastel também, que é um combo perfeito e as pessoas gostam, pastel + caldo de cana, tem água de côco. Então as pessoas passam aqui para se refrescar", contou ele à reportagem.

Com o calor intenso na Capital, funcionários do Cana Caiana Truck relatam que o movimento de ontem (26) foi semelhante ao de um fim de semana. "Normalmente durante a semana o movimento é bastante, mas mais tranquilo. E aos finais de semana é que o movimento fica intenso mesmo, mas terça-feira foi como um sábado, estava lotado por aqui. E 80% das vendas e procura é pelo caldo de cana", disse uma funcionária.

Benefícios e cuidados

De acordo com a nutricionista, o caldo de cana é uma bebida natural e, por conta do excesso de água, é fundamental para a hidratação e a reposição de nutrientes. A bebida tem bastante magnésio, um pouco de ferro, de cálcio, e é energética.

No entanto, especialistas alertam que, ao mesmo tempo em que a garapa hidrata, deve-se ter cuidados específicos com o seu consumo. É preciso cuidador por parte de pessoas diabéticas, considerando o índice glicêmico. É sempre bom associar com uma alimentação saudável, sem excessos.

Para quem gosta de caldo de cana, essa é uma ótima opção para se refrescar no calor. Pela Capital há várias garaparias, mas quem quiser conhecer o Cana Caiana Truck o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h30, e sábado, domingo e feriado, das 14h até às 21h.

