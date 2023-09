Piscininha, amor: Confira lugares para se refrescar e curtir em Campo Grande

Quem não está a procura de uma amizade "sincera" com alguém que tem piscina em casa, para se refrescar nesse calorão, não é mesmo? Para quem encontrou, ótimo! Mas para aqueles que ainda não conseguiram, Campo Grande oferece várias opções parar curtir com a família e amigos. Algumas delas gratuitas!

O JD1 preparou uma lista de lugares que dá para tomar banho de piscina ou rio, e viver um dia delicioso e menos quente. Inclusive, as opções para uma aventura (e um banho) são muitas. Assim sendo, bora mergulhar! Conheça alguns locais:

Clubes na Capital

Clube Estoril - O day use por lá é de R$ 70,00 (para quem não é sócio). É possível desfrutar no fim de semana de toda área de lazer do clube como: piscinas, quadras poliesportivas e de areia, campos de futebol e até parquinho infantil.

Ecopark - Considerado o maior Parque Aquático de Mato Grosso do Sul, o Ecopark um parque aquático para quem precisa relaxar e curtir o calorão e adrenalina. O local oferece hidromassagem, bar molhado, piscinas, cascatas e uma caverna com paisagens. Tem ainda a Cidade da Criança, que reúne brinquedos e tobogãs fascinantes. De quarta a sexta-feira o valor promocional é R$ 70, aos sábados, domingos e feriados o day use é R$ 100 por pessoa. Saiba mais!

Praia Clube - Outro clube que conquista os Campo-grandenses nos dias de calor é o Praia Clube. O day use por pessoa, incluso triagem para uso das piscinas é R$ 45,00. O local conta com a maior praia artificial do Estado. Saiba mais!

Estância Jóia - Com direito a pesque e solte, quadra de esportes, mini zoológico e piscinas adulto e infantil, o local também é uma ótima opção para passear com a família e amigos. Tudo isso fica localizado na BR 060, km 6, atrás do Hospital São Julião, em Campo Grande. O day use tem o valor de R$ 25 para crianças de 5 a 10 anos, R$ 45 acima de 11 anos, e entrada franca para crianças de 0 a 4 anos. Saiba mais!

Fazenda Piana - O local funciona sábado, domingo e feriados, das 8h às 18h. Conta com piscinas, bar molhado, tirolesa e muito mais. O day use sai por R$ 80 para crianças de 6 a 10 anos (com almoço), R$ 120 a partir dos 11 anos (com almoço). Sem a opção do almoço o valor fica R$ 60 para crianças de 6 a 10 anos, e R$ 80 a partir dos 11 anos. 0 a 5 anos não pagam. A fazenda fica localizada na BR 060, km 401 - Zona Rural de Sidrolândia. Saiba mais!

Cachoeiras perto da cidade

Cachoeira do Ceuzinho - A primeira cachoeira em Campo Grande que separamos é a do Ceuzinho, uma aventura bem próxima da cidade. De fato, apenas com 5 minutos de trilha já se escuta o barulho da cachoeira de aproximadamente 25 metros. Localizada a menos de 2 km do Detran/MS, está pronta para surpreender os visitantes com suas belezas naturais, corredeiras e trilhas.

Cachoeira do Inferninho - Em seguida, na mesma região, tem também a Cachoeira do Inferninho, na saída para Rochedo.

Depois, ainda pertinho da Capital, a 100 km está o município de Corguinho e sua série de opções para a prática do turismo de aventura e contemplação da natureza. Em resumo, com rios e córregos cristalinos, Corguinho encanta com cachoeiras dos mais variados tamanhos.

Poção do Jaú - Continuando, a 5 km da cidade, pela rodovia MS-080, está localizado o Poção de Jaú. Por certo, lá encontra-se o pequeno córrego Buriti com o farto rio Aquidauana. Este que atrai visitantes pela beleza e força de suas águas.

Cachoeira da Moreninha - A Cachoeira da Moreninha está localizada perto do córrego Lageado, no bairro Universitário, em que famílias costumam frequentar, por ser boa opção de lazer perto. Principalmentem para crianças e adolescentes aproveitarem. A entrada é acessível, inclusive com estacionamento fácil.

Cachoeira Rio do Peixe - A Cachoeira do Rio do Peixe é outra atração para quem procura por cachoeiras em Campo Grande e redondezas. Localizada mais precisamente no distrito de Fala Verdade, uma das cidades Sul-mato-grossenses que recebem o título Portal do Pantanal.

Apesar de essa cachoeira surgir dentro de uma fazenda, ela é aberta aos visitantes e tem belezas ainda pouco conhecidas. Mas vale lembrar que essa fica mais distante de Campo Grande, por isso, é preciso se planejar para curtir o dia se refrescando.

Morro do Ernesto - Uma das cachoeiras em Campo Grande que mais atraem o público fica no Morro do Ernesto, a 20 km da Capital. O local possui 5 quedas d’água, algumas mais altas e com muitas pedras, e outras mais rasas e calmas.

O local fica aberto sábado, domingo e feriados. O valor por pessoa é de R$ 20,00, aceitam débito e crédito. Saiba mais!

Vale Perdido tem cachoeiras incríveis - Foto: Trilha Extrema



Pesqueiros

Pesqueiro Nippon - Fica localizado na saída Rochedo atrás Conj. José Abraão. Mais informações: (67) 99987-4970 / 9 992-28811, Saiba mais!

Pesque e Pague Chácara Bonança - Está na Av. Roseira, 732 - Jardim Leblon. Mais informações: (67) 3361-6008. Saiba mais!

Pesque Pague Jacarandá - Está na Av. Henrique Bertin - Jardim Pênfigo. Mais informações: (67) 3373-5385. Saiba mais!

