Cultura

Campo-grandense, Bell Éter conquista vaga no time de Duda Beat no The Voice Brasil

Conhecida por seu timbre marcante, Bell já se apresenta em bares de Campo Grande, além de realizar shows na Avenida Paulista

16 outubro 2025 - 12h37Sarah Chaves
Bell Éter  

A campo-grandense Bell Éter emocionou o Brasil ao cantar “Love in the Dark”, de Adele, no “The Voice Brasil” na segunda-feira (6). A artista conquistou uma vaga na competição e segue no time da cantora Duda Beat. Conhecida por seu timbre marcante, Bell já se apresenta em bares de Campo Grande, além de realizar shows na Avenida Paulista e em feiras de Belo Horizonte.

O reality show é transmitido pelo SBT e Disney Plus. 

 

