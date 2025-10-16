Campo-grandense, Bell Éter conquista vaga no time de Duda Beat no The Voice Brasil

A campo-grandense Bell Éter emocionou o Brasil ao cantar “Love in the Dark”, de Adele, no “The Voice Brasil” na segunda-feira (6). A artista conquistou uma vaga na competição e segue no time da cantora Duda Beat. Conhecida por seu timbre marcante, Bell já se apresenta em bares de Campo Grande, além de realizar shows na Avenida Paulista e em feiras de Belo Horizonte.
O reality show é transmitido pelo SBT e Disney Plus.
