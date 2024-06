Desenrola negociou 103,5 mil contratos em Mato Grosso do Sul

Sarah Chaves, com informações do Ministério da Fazenda

Através da Faixa 1 do Desenrola do Governo Federal, Mato Grosso do Sul contabilizou 53.902 negociações com mais de 47,5 mil CPFs envolvidos em negociações pelo portal do Programa.

Em todo o Brasil, o Desenrola beneficiou mais de 15 milhões de pessoas com a negociação de R$ 53 bilhões em dívidas

Apenas as operações realizadas por meio do site do Desenrola (desenrola.gov.br) em MS, sem contar os dados de canais dos parceiros (Serasa, Itaú, Santander, Caixa), as quase 54 mil negociações envolveram um valor original de R$ 252,4 milhões em dívidas.

No entanto, os 103,5 mil contratos revistos pelo Desenrola deixou a negociação total em R$ 39,9 milhões, dos quais pouco mais de R$ 6 milhões foram pagos à vista e o restante (R$ 33,8 milhões) foi acordado de forma parcelada.

Mato Grosso do Sul foi a 15ª unidade da Federação com maior número de contratos negociados na Faixa 1 no programa.

“O programa foi um verdadeiro sucesso, por diminuir o endividamento da população mais vulnerável e reduzir o ritmo de crescimento da inadimplência como um todo. Além disso, precisou de aporte relativamente baixo do governo: R$ 1,7 bilhão dado como garantia caso as pessoas não paguem o refinanciamento”, afirmou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. “Para cada R$ 1 investido no Desenrola, foram negociados R$ 25 em dívidas atrasadas. Isso beneficiou mais de 600 credores com valores que, em muitos casos, eles já davam como perdidos. Tudo isso favoreceu a economia brasileira como um todo”.





