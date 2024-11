Folga no bolso: Aneel anuncia bandeira tarifária verde para dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (29), que irá ativar a bandeira tarifária verde para a conta de luz no mês de dezembro, garantindo que o consumidor tenha um mês livre de taxas extras.

Em novembro, as contas de energia estavam na bandeira amarela, devido à estiagem enfrentada no Brasil, o que resulta em uma cobrança adicional de R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado. Em outubro, a bandeira tarifária foi a vermelha, a primeira desde agosto de 2021.

Com o período de chuvas e os reservatórios de águas mais cheios, gerando um aumenta na geração de energia nas hidrelétricas, o órgão optou por zerar as cobranças adicionais e estabelecer a bandeira verde.

Uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida apenas em julho de 2024 com bandeira amarela, seguida da bandeira verde em agosto, e da vermelha, patamar 1, em setembro.

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias, considerando, fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também