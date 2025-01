Haddad inclui reforma tributária sobre o consumo como prioridade econômica; veja lista

Em reunião ministerial com o presidente Lula, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou uma lista de 25 prioridades da agenda econômica do governo para 2025 e 2026.

Entre as medidas apresentadas, estão a regulamentação da reforma tributária e a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. A expectativa do governo é de que o projeto da reforma da renda seja enviado ao Congresso Nacional em 2025 para que seja implementado a partir de 2026.

Confira a lista:

1 - Fortalecer o arcabouço fiscal, para assegurar a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), diminuir o desemprego e manter a inflação baixa e estabilizar a dívida pública;

2 - Iniciar a implantação da reforma tributária sobre o consumo;

3 - Regulamentar a reforma tributária: lei de gestão e administração do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), fundos e imposto seletivo;

4 - Reforma sobre a renda com isenção para quem ganha até R$ 5 mil e tributação sobre milionários;

5 - Limitação dos supersalários;

6 - Reforma da previdência dos militares;

7 - Projeto de lei da conformidade tributária e aduaneira, com valorização do bom contribuinte e responsabilização do devedor contumaz;

8 - Nova Lei de Falências;

9 - Fortalecimento da proteção a investidores no mercado de capitais;

10 - Consolidação legal das infraestruturas do mercado financeiro;

11 - Resolução bancária;

12 - Mercado de crédito: execução extrajudicial, consignado do E-social, uso de pagamentos eletrônicos como garantia para empresas e ampliação de garantias em operações de crédito (open asset)

13 - Regulamentação econômica das big techs;

14 - Modernização do marco legal de preços de medicamentos;

15 - Pé-de-Meia: permissão ao aluno investir em poupança ou títulos do Tesouro;

16 - Modernização do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e das parcerias público-privadas;

17 - Nova emissão de títulos sustentáveis para trazer recursos do fundo clima;

18 - Avanço na implementação do mercado de carbono, com governança e decreto regulamentador;

19 - Novos leilões do Ecoinvest;

20 - Compra pública com conteúdo nacional programa de desafios tecnológicos para a transformação ecológica;

21 - Estruturação do Fundo Internacional de Florestas;

22 - Conclusão da taxonomia sustentável brasileira;

23 - Política de atração de datacenter e marco legal da inteligência artificial;

24 - Plano Safra e Renovagro: aprimoramento dos critérios de sustentabilidade;

25 - Concluir o mapa e investimentos sustentáveis na BIP (Plataforma de Investimentos para a transformação Ecológica no Brasil).

