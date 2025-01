Lojistas acreditam que inadimplência do consumidor será desafio em 2025

O índice de inadimplência em dezembro bateu 63% da população, conforme levantamentos do SPC Brasil junto com a CDL Campo Grande. Já Mato Grosso do Sul ocupa a quinta posição no ranking de inadimplência no Brasil, com um índice de 52,16%.

Os estados com os maiores índices são: Amapá, 61,10%; seguido do Distrito Federal, 58,02%; Rio de Janeiro, 54,94%; Amazonas, 53,48%; Mato Grosso do Sul, 52,16%; e Mato Grosso, 50,93%.

Já o levantamento realizado pela CDL Campo Grande que 70% dos 230 lojistas entrevistados tem a inadimplência como maior desafio para 2025.

“A inadimplência pode aumentar o custo de concessão de crédito, pois as instituições financeiras correm o risco de emprestar dinheiro. Além disso, as dívidas também podem trazer dificuldades para que pessoas e empresas obtenham crédito no futuro, limitando o crescimento do negócio e o desenvolvimento econômico”, destacou o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila.

A inadimplência é uma das grandes preocupações do varejo. Segundo uma enquete realizada pela plataforma de crédito “Meutudo”, o cartão de crédito é a principal causa de inadimplência, apontada por 36% dos participantes como sua maior dívida. Outros 10% dos participantes identificaram o empréstimo pessoal como a causa de sua inadimplência.

Em terceiro lugar, as contas de energia elétrica, água e internet foram mencionadas por 9% dos participantes. Outros motivos de inadimplência incluem compras no boleto, financiamento de automóvel e empréstimo, cada um representando 6%.

Dinheiro emprestado, plano de saúde, aluguel e empréstimo com garantia foram apontados por 5%, 3%, 2% e 2%, respectivamente.

