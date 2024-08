Tesouro Nacional divulga 'Capag' avaliando cidades

Dados recentes do índice sobre a Capacidade de Pagamento (Capag) dos Municípios de julho deste ano, publicadas pelo Tesouro Nacional, mostram que das 79 cidades de Mato Grosso do Sul, 43 estão em uma situação considerada estável e favorável.

A partir da situação fiscal dos Estados e Municípios, o Capag define quais entes podem solicitar empréstimo com aval da União. Aqueles com maior nota, são melhor avaliadas para essas transações.

Em Mato Grosso do Sul, 23 Municípios obtiveram avaliação ‘A’ e 20 foram classificados na categoria ‘B’. Somando 43 cidades em situação confortável, 54% de todo o estado.

Já as maiores cidades do Estado, Campo Grande e Dourados figuram na classificação C, junto com outros 14 municípios, o que a impede de firmar operações de crédito com garantia federal.

As cidades de Iguatemi e São Gabriel do Oeste tiveram nota A+, a maior de todas. Há ainda os municípios que declararam Obrigações Financeiras com valores negativos ou com valores inconsistentes. Veja a lista:

