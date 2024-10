JD1TV: "Nosso primeiro ato vai depender da transição", disse Dr. Gabriel

Dr. Gabriel, do PSB, foi eleito o novo prefeito de Corumbá com 56% dos votos, deixando um nome conhecido da política nacional, Delcídio do Amaral, para trás.

Diante das denúncias e suspeitas de corrupção na prefeitura corumbaense, o prefeito eleito afirmou que está acompanhando o processo de transição para entender a real situação da cidade. Ele está revisando os dados para garantir total transparência à população.

"Nosso primeiro ato vai depender muito da transição", disse, mas acredita que a saúde precisará mais da sua atenção, pois segundo suas pesquisas, 70% dos corumbaenses reclamam do setor.

Assista:

