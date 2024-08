"Estamos perdendo tudo para o interior", diz Rose Modesto sobre desenvolvimento da Capital

A sabatina desta terça-feira (13) recebeu a candidata a prefeitura de Campo Grande pelo União Brasil, Rose Modesto. “Me sinto pronta e preparada para assumir”, disse.

Ela relembrou a sua trajetória na Capital, cidade que chegou quando tinha sete anos de idade, que fez amizades e onde construiu a sua carreira profissional. Carreira esta que Rose começou como professora até se tornar a deputada federal mais votada em Campo Grande.

Segundo Rose, a Capital está sofrendo com problemas de mais de 20 anos. Essas situações deram coragem para ela se candidatar. “Campo Grande precisa de alguém com foco na gestão mais eficiente”, afirmou a candidata.

Ao final da sabatina, Rose falou sobre desenvolvimento econômico, e afirmou que Campo Grande está perdendo para cidades do interior do Estado, pois não chegam indústrias, novas empresas e nem oportunidades.



