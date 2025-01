JD1TV: Papy aposta em relação com a bancada federal

Saiba Mais Política Por unanimidade, Papy é eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande

Em entrevista ao JD1 nesta segunda-feira (27), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Papy (PSDB), ressaltou a importância de fortalecer o processo legislativo e estreitar os laços entre o parlamento da Capital e a bancada federal.

A proposta, segundo ele, visa garantir que as ações de Brasília tenham impacto direto na cidade, com a colaboração dos vereadores no acompanhamento e execução das emendas federais.

Papy explicou que a ideia é vincular as emendas dos deputados federais e senadores com os parlamentares municipais, criando uma espécie de "representante local" para acompanhar a execução das ações em Campo Grande.

"O vereador ficará responsável por divulgar e trabalhar pela execução da emenda em seu bairro. Esse vínculo com Brasília garantirá que as emendas cheguem efetivamente às comunidades", afirmou.

Um dos principais focos dessa parceria será a pavimentação das linhas de ônibus não pavimentadas na Capital, um problema que, segundo Papy, prejudica o transporte coletivo e a qualidade de vida de quem mora em bairros sem asfalto.

Além disso, Papy enfatizou a importância de um processo legislativo mais transparente, com maior proximidade da população. Ele defendeu que as discussões sobre as matérias em tramitação sejam aprofundadas e que os cidadãos estejam bem informados sobre as decisões que impactam o município.

"É essencial dialogar intensamente com a população, esclarecendo o que está sendo discutido na Casa", afirmou.

