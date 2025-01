Por unanimidade, Papy é eleito presidente da Câmara dos Vereadores de Campo Grande

Após a posse dos vereadores, aconteceu a 1ª sessão solene de 2025 da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, com a eleição para o biênio 2025/2026 da Mesa Diretora. A chapa de Papy, única concorrendo, foi eleita por unanimidade.

Durante a votação, foram definidos os novos presidentes, 1º, 2º e 3º vice-presidentes; além de 1º, 2º e 3º secretários.

Otávio Trad conduziu a sessão, que teve apenas a chapa de Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB). Sendo composta da seguinte maneira:

Presidentes

Presidente – Papy (PSDB)

1° vice-presidente – André Luis Sanches Salineiro (PL)

2° vice-presidente – Lívio Viana de Oliveira Leite (União Brasil)

3° vice-presidente – José Claro dos Santos Neto (Republicanos)

Secretários

1° - Carlos Augusto Borges – Carlão (PSB)

2° - Luiza Ribeiro Gonçalves (PT)

3° - Ronilço Cruz de Oliveira (Podemos)

Depois que todos os vereadores votaram, a chapa foi eleita por unanimidade. Ao encerrar a votação, Otávio Trad convidou os eleitos a assinarem o termo de posse e iniciar os trabalhos legislativos.

“Vocês assistiram aqui a fala de cada um dos parlamentares e eles, quando declaram seus votos, representam a sociedade campo-grandense e isso legitima ainda mais essa chapa. O parlamento é fundamental para a vida das pessoas, é aqui que é absorvido a necessidade da cidade. Essa chapa não é apenas um presidente, mas sete parlamentares que vão defender uma ideia de parlamento”, disse Papy em seu primeiro discurso como presidente da Casa de Leis.

Em continuidade, ele reafirmou seu compromisso em fazer o melhor pelo campo-grandense e agradeceu o apoio de familiares, amigos e apoiadores.

‘Férias’ legislativas - Os trabalhos em plenário da 12ª Legislatura iniciam no dia 17 de fevereiro, com a sessão inaugural, às 9h. No dia seguinte (18), acontece a primeira sessão ordinária de 2025.

