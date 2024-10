JD1TV: Mídias sociais são um jogo de imagem, diz especialista em Marketing Digital

O JD1 Entrevista desta sexta-feira (18) recebeu a renomada especialista em Marketing Digital e em posicionamento de imagem, Aline Bak.

Aline está em Campo Grande para ministrar aulas do módulo “Autoridade e Posicionamento de Imagem nas Mídias Sociais” da Pós-Graduação em Gestão de Negócios, Inovação e Liderança da Faculdade INSTED.

Durante a entrevista, Aline deu dicas de como alavancar os conteúdos dos perfis profissionais no Instagram, LinkedIn e até no Facebook. A especialista comentou sobre tipos de conteúdo, o que publicar ou não, quais estratégias seguir e quais não seguir.

Além disso, destacou estratégias de como formar um perfil único, a ponto de se tornar uma revista eletrônica, dinâmica, que faça o público voltar a visitar a página.

Assista:

