JD1TV: "Nosso propósito é o sucesso do pequeno empreendedor", diz superintendente do Sebrae

Cláudio Mendonça, diretor superintendente do Sebrae/MS, participou do JD1 Retrospectiva desta quinta-feira (28).

Ao ser questionado sobre a dificuldade de crédito para pequenas e microempresas, Mendonça afirmou que apesar de avanços pontuais, o acesso ao crédito ainda é um dos principais desafios enfrentados por essa classe. Pois o alto custo dos empréstimos e a dificuldade em oferecer garantias continuam a ser barreiras para muitos empresários.

Além de apoiar os empresários na busca por crédito, o Sebrae/MS também tem apostado no fortalecimento das economias locais por meio do programa Cidade Empreendedora.

Desde a sua implementação, o projeto tem gerado resultados significativos em municípios do Estado. “Algumas cidades que compravam R$ 180 mil por ano de pequenos negócios passaram a comprar R$ 1,3 milhão. Outros municípios viram um aumento de 20% a 30% no número de empresas locais”, revelou Mendonça.

Para 2025, o Sebrae/MS planeja expandir suas ações em grandes cidades como Campo Grande, com foco nos bairros e nas principais ruas comerciais. O desafio, no entanto, é encontrar meios de equilibrar as dificuldades de crédito com o incentivo ao empreendedorismo.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também