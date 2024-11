JD1TV: Águas Guariroba atendeu 150 mil pessoas sem acesso a esgoto em 2024, diz presidente

O JD1 Retrospectiva começou. O programa busca conversar com nomes que comandam as principais áreas que conduziram os rumos do Mato Grosso do Sul em 2024, para saber os resultados e também, as metas para o próximo ano. O primeiro convidado foi o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

"A Águas Guariroba já atingiu a universalização de água. Hoje, 99,9% da cidade já é coberto com água. Isso desde 2011. Então, a gente está há 23 anos antecipados do que prevê o marco legal. E quando a gente fala de saneamento, a gente já está muito próximo, até acima da universalização", revelou Buim.

Segundo o diretor-presidente, Campo Grande tem um bom desempenho em frente às outras capitais do país. A Capital sul-mato-grossense é a 16º cidade no ranking das que mais perde água. E também é referência nesse quesito, de acordo com o Instituto Trata Brasil.

Para 2025, a concessionária pretende investir na infraestrutura básica dos Bairros Jardim Columbia , do Nova Lima e também, a ampliação da estação de tratamento do Los Angeles, com o objetivo de suportar 93% da cobertura de esgoto de Campo Grande.

